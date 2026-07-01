Fráncfort sube un 0,18 % después de que EEUU e Irán iniciaran conversaciones indirectas

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Fráncfort (Alemania), 1 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,18 % tras informaciones de que EEUU e Irán han iniciado en Qatar conversaciones indirectas.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,18 % al cierre, hasta 25.040,28 puntos.

Los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff llegaron a Qatar para reunirse con mediadores, pero Teherán dijo que no se reunirá directamente con ellos, por lo que se han reducido las expectativas de que EEUU e Irán logren un acuerdo de paz definitivo pronto.

Las conversaciones técnicas con mediadores de Qatar y Pakistán han comenzado, según la cadena de televisión estadounidense CNN y las agencias árabes Al Jazeera y Al Arabija .

Datos económicos de EEUU y de la zona no aportaron impulsos claros a la renta variable alemana.

El sector privado creó en junio 98.000 empleos en EEUU, respecto al mes anterior, según datos de ADP, y el índice de gestores de compras del sector manufacturero de EEUU bajó en junio, según ISM.

La inflación general bajó en la zona del euro en junio hasta el 2,8 % interanual (3,2 % en mayo) debido a la caída de los precios del petróleo, que redujo el encarecimiento de la energía hasta el 8,7 % (10,8 % en mayo), por lo que bajan las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) subirá sus tipos de interés pronto.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 6,1 %, hasta 1.050,60 euros, por lo que se recupera de la fuerte pérdida después de que el Gobierno alemán dijera que abandona el proyecto de seis fragatas F126.

El fabricante de software para empresas SAP ganó un 5,1 %, hasta 140,88 euros, y el portal inmobiliario Scout24 avanzó un 3,4 %, hasta 74,80 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon bajó un 4,6 %, hasta 77,90 euros, y Siemens perdió un 2,7 %, hasta 273,45 euros, tras haber ganado el martes un 4,4 % después de que Deutsche Bank Research elevara su cotización objetivo de 255 a 260 euros.

La constructora Hochtief, controlada por ACS, cedió un 2,1 %, hasta 496,40 euros. EFE

aia/ajs