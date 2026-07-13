Fráncfort sube un 0,19 % pese a que Irán cerró el estrecho de Ormuz y el crudo subió

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Fráncfort (Alemania), 13 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió este lunes un 0,19 %, pese a las tensiones enOriente Medio, la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz y la consiguiente subida del precio del petróleo.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,19 % al cierre, hasta 25.114,25 puntos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20 % de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.

El Ejército iraní advirtió que no permitirá, «bajo ninguna circunstancia», que Estados Unidos «interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz», en respuesta a las declaraciones de Trump que dijo que se convertirá en el «guardián» de este paso marítimo.

El barril de petróleo brent para entrega en septiembre se disparó este lunes más del 4,6 %, hasta los 79,5 dólares.

También aumenta la rentabilidad de la deuda soberana a diez años en EE.UU. y en Europa por el temor a la inflación y las perspectivas de que los bancos centrales suban sus tipos de interés.

La química BASF ganó un 2,7 %, hasta 48,85 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag avanzó un 3,6 %, hasta 58,26 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon perdió un 2,9 %, hasta 70,37 euros, por recogida de beneficios, como muestra la tendencia bajista generalizada de los valores tecnológicos en Europa, EE.UU. y Asia.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius bajó un 2,1 %, hasta 41,69 euros, pero su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care ganó un 2,4 %, hasta 42,94 euros.

El grupo de aerolíneas Lufthansa perdió un 4,1 %, hasta 9,11 euros, y el operador turístico TUI cedió un 1,1 %, hasta 7 ,07 euros, debido a la inestabilidad en Oriente Medio. EFE

aia/rcf