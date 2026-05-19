Fráncfort sube un 0,38 % después de que Trump diga que paró un ataque a Irán

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Fráncfort (Alemania), 19 may (EFE).- Fráncfort cerró este martes con una subida del 0,38 %, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que paró un ataque a Irán a petición de los países del Golfo, que negocian con Teherán.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 0,38 % hasta 24.400,65 puntos.

La renta variable presentó una tendencia alcista más fuerte hasta media jornada pero redujo las ganancias en la sesión de tarde tras las pérdidas de los valores tecnológicos en EE. UU. por recogida de beneficios.

Trump aseguró que paró un ataque militar contra Irán previsto para el martes a petición de los líderes de Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos porque negocian en serio con Teherán.

Aunque algunos representantes de esos países del Golfo dijeron al diario estadounidense ‘Wall Street Journal’ que desconocían ese plan de ataque de EE. UU. contra Irán.

Además, Trump añadió que ha indicado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a otros representantes militares estadounidenses que estén preparados en todo momento para atacar a Irán a gran escala si no se logra un resultado aceptable para limitar sus capacidades nucleares.

El fabricante de software para empresas SAP se disparó un 6 %, hasta 156,72 euros, mientras el productor de chips Infineon bajó un 2,5 %, hasta 64,64 euros, por recogidas de beneficios.

La empresa de fabricación de armamento Rheinmetall ganó un 3 %, hasta 1.207 euros, y la farmacéutica Merck subió un 2,2 %, hasta 120,35 euros.

El sector automovilístico siguió a la baja: el fabricante de neumáticos Continental perdió un 3,5 %, hasta 65,70 euros, y el fabricante de camiones Daimler Truck cedió un 2 %, hasta 39,11 euros. EFE

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