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Fráncfort sube un 0,48 % tras la caída del precio del petróleo y alza de las tecnológicas

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Fráncfort (Alemania), 2 jun (EFE).- Fráncfort subió este martes un 0,48 % tras la caída del precio del petróleo después de que Israel e Hizbulá acordaran un alto el fuego y por las ganancias de las tecnológicas impulsadas por Wall Street.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,48 % al cierre hasta 25.124,17 puntos.

El precio del barril de brent, de referencia en Europa, caía más de un 1 %, hasta casi 94 dólares.

La inflación general subió en mayo en la zona del euro hasta el 3,2 % (3 % en abril), cuarta subida mensual consecutiva y el nivel más elevado desde septiembre de 2023.

El fabricante de chips Infineon se disparó un 9,5 %, hasta 88 euros, máximo desde el año 2000, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, pero el fabricante de software para empresas SAP bajó un 3 %, hasta 162,86 euros.

Deutsche Post subió un 3 %, hasta 52,96 euros, y la empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 2,8 %, hasta 23,58 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer cayó un 2,9 %, hasta 34,10 euros, mínimo desde comienzos de diciembre, y acumula una bajada anual del 10 % aproximadamente debido a la preocupación por los acuerdos extrajudiciales por el glifosato en Estados Unidos, donde el caso ha sido trasladado a un juez crítico con la estrategia de acuerdos extrajudiciales de la empresa alemana.

El fabricante de tecnología sanitaria Fresenius subió un 2,8 %, hasta 36,45 euros, y su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care bajó un 1,9 %, hasta 35,69 euros. EFE

aia/psh

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