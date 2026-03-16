Fráncfort sube un 0,50 % después de que UniCredit lanzara una opa a Commerzbank

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Fráncfort (Alemania), 16 mar (EFE).- Fráncfort subió este lunes un 0,50 % después de que los precios del petróleo bajaran un poco y en una negociación en que acaparó la atención de los inversores la opa que el banco italiano UniCredit lanzó a Commerzbank por todas sus acciones.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una subida del 0,50 % en 23.564,01 puntos.

Los precios del petróleo bajaron tanto el Brent, de referencia en Europa, como el Texas de Estados Unidos pese a que el estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, aunque el fin de semana pasaron algunos cargueros.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha solicitado a los países de la OTAN ayuda para permitir el paso de buques por Ormuz pero no ha recibido respuestas positivas.

Commerzbank se disparó un 8,6 %, hasta 32,14 euros, tras la opa de UniCredit, que dijo que no quiere hacerse con el control del banco.

El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 3,8 %, hasta 40,09 euros, tras una recomendación de compra del banco suizo UBS.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 2 %, hasta 146,85 euros.

BMW bajó un 2,7 %, hasta 79,08 euros, Mercedes-Benz cayó un 2 %, hasta 53,75 euros, y Volkswagen cedió un 1,6 %, hasta 88,08 euros.

Beiersdorf, fabricante de Nivea, perdió un 2,6 %, hasta 76,40 euros. EFE

aia/psh