Fráncfort sube un 0,71 % pese el alza del crudo

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Fráncfort (Alemania), 17 mar (EFE).- Fráncfort subió este martes un 0,71 % pese al alza de los precios de la energía y la caída de la confianza inversora en Alemania debido a la guerra en Irán.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una subida del 0,71 % en 23.730,92 puntos.

Los inversores apenas atisban el final de la guerra en Oriente Medio pero prevén que será corta y que los mercados del petróleo se tranquilizarán rápidamente.

Los precios del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, y del gas subieron hoy más del 3 % después de que Irán atacara con drones un yacimiento de gas en Emiratos Árabes Unidos.

La confianza inversora se desplomó en marzo en Alemania debido a la escalada de la guerra en Oriente Medio y la subida de los precios de la energía pero la renta variable alemana apenas reaccionó.

El índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) empeoró en marzo hasta -0,5 puntos, desde los 58,3 puntos de febrero.

La reaseguradora Hannover Rück subió un 4 %, hasta 273,80 euros, y la muniquesa Münchener Rück avanzó un 2,5 %, hasta 553,40 euros.

La empresa de energía E.on ganó un 3,2 %, hasta 20,30 euros, RWE, subió un 2,4 %, hasta 58,64 euros, y Siemens Energy lo hizo un 2 %, hasta 149,85 euros, tras la subida de los precios de la energía.

La empresa farmacéutica Merck avanzó un 2,5 %, hasta 110,90 euros, y la de tecnología sanitaria Fresenius perdió un 1 %, hasta 46,44 euros.

El portal inmobiliario Scout24 cayó un 1,6 %, hasta 69,55 euros, y Beiersdorf, fabricante de Nivea, cedió un 2,4 %, hasta 74,56 euros. EFE

aia/psh