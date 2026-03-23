Fráncfort sube un 1,22 % tras el anuncio de Trump sobre Irán

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 23 mar (EFE).- Fráncfort subió este lunes un 1,22 % después de que el precio del petróleo y el gas cayeran tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que pospone los ataques a instalaciones energéticas de Irán.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 1,22 % hasta 22.653,86 puntos, y ha perdido un 13,5 % desde el comienzo de la guerra en Irán.

Trump dijo que suspende durante cinco días los ataques a instalaciones energéticas iraníes, por lo que puede querer terminar el conflicto debido a que el aumento de los precios de la energía eleva la inflación.

El DAX 40 llegó a dispararse un 3,6 %, pero Irán frenó la euforia en los mercados al negar que haya negociaciones con Estados Unidos, aunque sí hay contactos, y asegurar que el estrecho de Ormuz continuará cerrado.

El petróleo de Texas se desplomó casi un 10 % y el Brent llegó a caer un 17 % aunque la bajada se redujo posteriormente al 9 % tras el anuncio de Trump.

El selectivo de Fráncfort cayó en la sesión matinal por debajo de los 22.000 puntos, por primera vez desde abril de 2025 cuando Trump anunció unos aranceles más elevados de lo que se esperaba.

La inmobiliaria Vonovia bajó un 2 %, hasta 21 euros, porque le perjudican las subidas de los tipos de interés en los mercados, que prevén que los bancos centrales subirán sus tasas debido a la inflación.

La compañía de energía RWE perdió un 2,2 %, hasta 54,94 euros, y Zalando cayó un 3,1 %, hasta 21,22 euros.

La empresa de distribución de químicos Brenntag ganó un 5,8 %, hasta 51,28 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 4,9 %, hasta 147,60 euros, y Siemens avanzó un 3,7 %, hasta 211,30 euros.

Commerzbank subió un 4,1 %, hasta 31,58 euros, impulsado por la opa que ha lanzado el banco italiano UniCredit. EFE

aia/psh