Fráncfort sube un 1,38 % tras caída del crudo y gas y a la espera de resultados de Nvidia

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Fráncfort (Alemania), 20 may (EFE).- Fráncfort cerró este miércoles con una subida del 1,38 %, tras la caída de los precios del petróleo y del gas, de la rentabilidad de la deuda soberana y a la espera de que la compañía estadounidense de chips para inteligencia artificial Nvidia publique sus resultados.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió al cierre un 1,38 %, hasta 24.737,24 puntos.

En el mercado se dieron señales de distensión pese a que se mantiene la incertidumbre sobre la guerra en Irán.

Los precios del petróleo y el gas bajaron tras informaciones de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado entrever avances en las negociaciones.

El precio del crudo Brent, de referencia en Europa, bajó casi un 3 %, hasta 108,8 dólares.

La Unión Europea (UE) acordó la entrada en vigor del acuerdo comercial con EEUU, que acepta un arancel general del 15 % a la mayoría de sus exportaciones y elimina el gravamen para los bienes industriales estadounidenses.

Nvidia publicará este miércoles sus resultados trimestrales tras el cierre de la negociación en Wall Street.

El productor de semiconductores Infineon subió un 5,1 %, hasta 67,94 euros, pero el productor de software para empresas SAP perdió un 2,1 %, hasta 153,42 euros.

El grupo químico BASF perdió un 2,3 %, hasta 51,10 euros, tras anunciar un recorte de costes fijos en su negocio principal de hasta un 20 % hasta 2029 en comparación con las cifras de 2024, mientras el distribuidor de químicos Brenntag cedió un 1,6 %, hasta 58,82 euros.

Deutsche Bank subió un 4,3 %, hasta 28,06 euros, y la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 3,9 %, hasta 174,32 euros. EFE

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