Fráncfort sube un 1,5 % impulsado por las ganancias de los tecnológicos en Wall Street

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Fráncfort (Alemania), 30 jun (EFE).- La Bolsa de Fráncfort avanzó este martes un 1,5 % impulsada por las ganancias de valores tecnológicos ante la fuerte subida del Nasdaq de Nueva York.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 1,50 % al cierre, hasta 24.995,81 puntos.

Algunos inversores aprovechan el bajo precio de las acciones de algunas tecnológicas en Estados Unidos para comprar.

Se mantiene la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre EEUU e Irán pese al viaje de los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Doha.

Siemens Energy avanzó un 5,6 %, hasta 165,80, y acumula una subida del 40 % en lo que va de año, después de que la dirección de la compañía se mostrara optimista sobre la demanda de sus productos ante el crecimiento del mercado de la electricidad y de la inteligencia artificial.

Siemens ganó un 4,4 %, hasta 281,15 euros, después de que Deutsche Bank Research elevara su cotización objetivo de 255 a 260 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon avanzó un 4,4 %, hasta 81,67 euros, impulsado por las alzas en el Nasdaq de Wall Street,.

Pero la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom perdió un 3,9 %, hasta 23,85 euros, debido a la preocupación por la competencia de satélites en el mercado estadounidense y el escepticismo respecto a una posible fusión con su filial de telefonía móvil en EEUU T-Mobile US.

Asimismo el fabricante de software para empresas SAP bajó un 1,9 %, hasta 134 euros, y el fabricante automovilístico Volkswagen cedió un 1,8 %, hasta 70,10 euros. EFE

aia/psh