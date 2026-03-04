Fráncfort sube un 1,74 % por la nueva confianza en la seguridad energética

Fráncfort (Alemania), 4 mar (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió hoy un 1,74 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calmara un poco a los mercados al asegurar el transporte por el estrecho de Ormuz y pese al desplome de los mercados asiáticos.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una subida del 1,74 % par terminar en 24.205,36 puntos.

Trump dijo que proveerá seguros de riesgo geopolítico «a un precio razonable» para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz y que Washington incluso dispondrá escolta militar a los mercantes que naveguen por la región.

En este quinto día de ofensiva contra Irán de Israel y EE.UU. el precio del petróleo marcaba por ahora ligeros descensos, tras las fuertes subidas pero de las dos sesiones anteriores.

También frenaron la subida del crudo los rumores de que Irán está dispuesto a terminar pronto la guerra, pese a que fueron desmentidos por los servicios secretos de Irán en una información de la agencia de noticias iraní Tasnim.

La actividad del sector servicios de EE.UU. subió en febrero inesperadamente hasta el máximo desde julio de 2022, según el Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

Estas cifras y el encarecimiento de la energía apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) no bajará pronto sus tipos de interés.

«El crecimiento económico de la zona euro se aceleró en febrero debido a un aumento más rápido de la demanda de productos y servicios», según S&P.

Alemania, la mayor economía de la zona euro, fue el motor del crecimiento a mediados del primer trimestre, tras el crecimiento de su sector servicios y de su industria.

Además, algunas empresas alemanas publicaron sus resultados anuales.

El productor de chips Infineon subió un 5,4 %, hasta 43,95 euros, por las buenas perspectivas de la holandesa ASM International.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 4,7 %, hasta 162,75 euros, y la de tecnología sanitaria Siemens Healthineers avanzó un 3,3 %, hasta 41,41 euros.

El fabricante de artículos deportivos Adidas perdió un 3,6 %, hasta 141,80 euros, pese a que publicó buenos resultados del cuarto trimestre, pero sus objetivos de beneficio operativo decepcionaron a los analistas.

El distribuidor de químicos Brenntag cedió un 4,3 %, hasta 47,05 euros, porque le perjudica el encarecimiento de la energía.

El grupo químico y farmacéutico Bayer bajó un 2,4 %, hasta 37,40 euros, y Symrise perdió un 3,1 %, hasta 70,94 euros, después de presentar ambas resultados. EFE

