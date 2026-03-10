Fráncfort sube un 2,39 % por la caída del precio del petróleo

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 10 mar (EFE).- Fráncfort subió este martes un 2,39 % después de que cayeran los precios del petróleo más del 7 % y del gas natural un 13 % porque el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la guerra en Irán podría terminar pronto.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una subida del 2,39 % en 23.968,63 puntos.

También contribuyó a la bajada del petróleo que los países del G7 aseguraron este martes que están listos para actuar «de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles» para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, según el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

El fabricante de semiconductores Infineon ganó un 6,1 %, hasta 41,32 euros, pero el de software para empresas SAP bajó un 1,3 %, hasta 169,60 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 6 %, hasta 157,70 euros, y Siemens avanzó un 5 %, hasta 232,15 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 5,4 %, hasta 39,63 euros, y la compañía de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cedió un 0,4 %, hasta 39,59 euros.

El grupo de aerolíneas Lufthansa rebotó un 7,9 %, hasta 8,2 euros, tras la bajada de los precios del petróleo y anunciar nuevas conexiones aéreas a Asia y África debido al aumento de la demanda por la guerra en Irán. EFE

aia/psh