Fracasa en el Senado de EE.UU. una resolución para que Trump frene la guerra de Irán

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Washington, 30 jul (EFE).- Una resolución del Senado que buscaba presionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que ponga fin a la guerra de Irán fracasó este jueves por una ajustada votación de 49 a 50.

La llamada Resolución de Poderes de Guerra busca frenar las hostilidades en Irán porque no tienen autorización del Congreso, pero la iniciativa tiene carácter eminentemente simbólico dado que Trump tiene autoridad para vetarla.

Si bien tres senadores de la mayoría republicana -Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul- votaron con la oposición demócrata a favor de la resolución, el demócrata John Fetterman se unió a los republicanos para tumbarla.

Además, el republicano Mitch McConnell se ausentó de la votación dado que se sigue recuperando en el hospital de una caída que sufrió en junio pasado.

Trump decidió el viernes pasado frenar los bombardeos contra Irán para intentar negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra, pero Estados Unidos retomó el miércoles la ofensiva contra la República Islámica en respuesta a los ataques iraníes contra intereses estadounidenses en Oriente Medio.

La guerra comenzó el pasado 28 de febrero y la legislación estadounidense establece que la Casa Blanca dispone de 60 días para solicitar al Congreso autorización para continuar las hostilidades.

Sin embargo, existe un debate al respecto, ya que Trump dio por finalizados los enfrentamientos con el alto el fuego decretado en abril y considera que el plazo debería empezar a contar este mes de julio, cuando se rompió el memorando firmado entre Washington y Teherán en junio. EFE

er/lpm