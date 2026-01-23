Fracasa la moción de censura de la izquierda contra Lecornu por los presupuestos

París, 23 ene (EFE).- La moción de censura de las formaciones a la izquierda del Partido Socialista (PS) contra el Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha fracasado este viernes en la Asamblea Nacional al recibir el voto de 269 diputados, frente a los 288 necesarios.

La moción de La Francia Insumisa (LFI), de los Ecologistas y del Partido Comunista Francés (PCF) ha recibido también los votos de la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN) y de sus socios, e igualmente de otros diputados, en particular cinco socialistas de los 69 que hay en ese grupo parlamentario. EFE

