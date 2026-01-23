Fracasa la moción de censura de la izquierda contra Lecornu por los presupuestos

París, 23 ene (EFE).- La moción de censura de las formaciones a la izquierda del Partido Socialista (PS) contra el Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha fracasado este viernes en la Asamblea Nacional al recibir el voto de 269 diputados, frente a los 288 necesarios.

La moción de La Francia Insumisa (LFI), de los Ecologistas y del Partido Comunista Francés (PCF) ha recibido también los votos de la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN) y de sus socios, e igualmente de otros diputados, en particular cinco socialistas de los 69 que hay en ese grupo parlamentario.

En unos pocos minutos se va a conocer el resultado de la segunda moción de censura, la del RN, que no tiene ninguna posibilidad de prosperar puesto que la izquierda nunca apoya las de la extrema derecha.

Las dos, que se han debatido en la mañana de este viernes, se presentaron después de que Lecornu recurriera a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) para adoptar la parte de los ingresos de los presupuestos de 2026 sin someterlos al voto tras convencerse de que no lograría reunir una mayoría parlamentaria.

El primer ministro subrayó en ese debate que los presupuestos que ha decidido adoptar no son los del proyecto inicial que pretendía sacar adelante su Ejecutivo, sino «un texto salido del compromiso» y «resultado de los equilibrios del hemiciclo». EFE

