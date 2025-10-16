Fracasa la segunda moción de censura contra el gobierno del macronista Sébastien Lecornu

París, 16 oct (EFE).- La segunda moción de censura contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, presentada por la extrema derecha de Marine Le Pen, no logró tampoco los votos necesarios en la Asamblea Nacional para hacerle caer.

La moción previa de la izquierda de LFI, respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, logró 271 votos, por debajo de los 289 que necesitaba para salir adelante, mientras que la depositada por la Agrupación Nacional de Le Pen cosechó 144 votos.

