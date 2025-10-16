Fracasa moción de censura de izquierdista LFI contra el gobierno del macronista Lecornu

1 minuto

París, 16 oct (EFE).- La moción de censura contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, presentada por la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI), no logró este jueves los votos necesarios en la Asamblea Nacional para hacerle caer.

Está moción, respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, logró 271 votos, por debajo de los 289 que necesitaba para salir adelante. Los diputados votan ahora la moción depositada por la Agrupación Nacional de Le Pen que no tiene el respaldo de la izquierda. EFE

cat/ac/jgb