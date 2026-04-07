Fracasa ruta turística de Rusia a Corea del Norte por bajo número pasajeros, según medios

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Moscú, 7 abr (EFE).- Los vuelos turísticos que conectan desde 2025 las capitales de Rusia y Corea del Norte no lograron la ocupación deseada, informó este martes el diario Kommersant que señala que los aviones de la aerolínea rusa Nordwind viajan casi vacíos.

Los vuelos que conectan Moscú con Pionyang se lanzaron en agosto de 2025, pero «apenas hay asientos ocupados» en los aviones que cubren la ruta, según una fuente del diario ruso cercana a Nordwind.

Sin embargo, una fuente de la empresa sostiene que «la disponibilidad de un servicio directo y regular es crucial para el desarrollo de las relaciones entre ambos países».

De este modo, la aerolínea «ofrece la oportunidad de transportar especialistas de los sectores energético e informático, entre otros» con fines diplomáticos, añadieron.

A pesar de la escasa rentabilidad, Nordwind espera seguir operando este año los vuelos «si existe una necesidad nacional».

El coste de un vuelo ida y vuelta asciende a hasta 35 millones de rublos (445.000 dólares), por lo que la subvención pública recibida el año pasado de 40,8 millones (518.00 dólares) fue considerablemente baja para cubrir los nueve vuelos directos entre Moscú y Pionyang hasta la fecha, ya que las autoridades rusas autorizaron hasta dos vuelos semanales.

Además de Nordwind, la norcoreana Air Koryo opera aviones conectados con la ciudad rusa de Vladivostok, en el Lejano Oriente.

También hay una ruta disponible por tren, sin embargo, todos los viajes, tanto por aire como por tierra, están sujetos a paquetes turísticos con turoperadores rusos aprobados por el régimen norcoreano.

Rusia y Corea del Norte han reforzado notablemente su cooperación a todos los niveles desde el comienzo de la guerra en Ucrania, durante la que Pionyang ha suministrado a Moscú armamento y tropas. EFE

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