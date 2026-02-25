Fracasan dos nuevas mociones de censura contra el Gobierno francés

2 minutos

París, 25 feb (EFE).- La Asamblea Nacional francesa rechazó este miércoles, como se esperaba, dos nuevas mociones de censura contra el Gobierno francés, presentadas por la ultraderecha y la extrema izquierda, a cuenta del plan de energía plurianual aprobado por decreto.

La primera moción, presentada por la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, fue la más respaldada, con 140 votos favorables, muy lejos, en cualquier caso, de los 289 requeridos para que prosperase.

La segunda moción, propuesta por la extrema izquierda de la Francia Insumisa (LFI), logró apenas 108 votos favorables, debido a que RN, que suele apoyar las mociones de la izquierda, esta vez declinó votarla.

Durante el debate previo a las votaciones, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, había rechazado los reproches del RN de Le Pen y del LFI de Jean-Luc Mélenchon.

«Ambos muestran -aseguró- una visión simplista. A unos (el RN) les digo que el todo con energía nuclear es vulnerable; a los otros, que el todo renovable es inestable», criticó Lecornu, quien ha contado en los últimos meses con el apoyo tácito de los socialistas, que son el cuarto grupo parlamentario, para mantener a su Ejecutivo con vida.

Tras tres años de debates parlamentarios, el Gobierno francés anunció, el pasado 12 de febrero, la aprobación por decreto de un plan plurianual, hasta 2035, sobre la energía.

Incluye un relanzamiento de la producción de electricidad descarbonizada -especialmente de origen nuclear- en sustitución de las energías fósiles, cuya importación cuesta a las arcas francesas decenas de miles de millones de euros al año.

Este plan supone también un despliegue menor de la energía eólica terrestre y de la solar de lo que se había planificado. EFE

atc/pcc