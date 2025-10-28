Fracasan las conversaciones entre Pakistán y lo talibanes en Estambul sin acuerdo

Islamabad/Kabul, 28 oct (EFE).- Las negociaciones entre Pakistán y el régimen talibán afgano para consolidar un frágil alto el fuego fracasaron este martes en Estambul tras tres días de diálogo sin alcanzar ningún acuerdo, informaron varias fuentes próximas a las negociaciones a medios locales.

Las conversaciones que comenzaron el sábado pasado, marcadas por la desconfianza sobre el terrorismo y las tensiones fronterizas, terminaron en un punto muerto y entre reproches mutuos entre ambas delegaciones. EFE

