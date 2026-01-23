Fracasan las dos mociones de censura contra el Gobieno francés por los presupuestos

París, 23 ene (EFE).- Las dos mociones de censura, una de las formaciones a la izquierda del Partido Socialista (PS) y otra de la extrema derecha, contra el Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, fracasaron este viernes en la Asamblea Nacional (cámara baja).

La moción de La Francia Insumisa (LFI), de los Ecologistas y del Partido Comunista Francés (PCF) recibió el voto de 269 diputados, frente a los 288 necesarios para tumbar al Ejecutivo.

También tuvo los 122 votos de la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN), así como de los socios del partido de Marine Le Pen, e igualmente de otros diputados, en particular cinco socialistas de los 69 que hay en ese grupo parlamentario y una de Los Republicanos (LR, la formación de la derecha convencional).

En cuanto a la moción de censura del RN, se quedó con 142 sufragios, muy lejos de la mayoría absoluta necesaria, ya que la izquierda nunca apoya las de la extrema derecha.

Las dos, que se debatieron en la mañana de este viernes, se presentaron después de que Lecornu recurriera a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) para adoptar la parte de los ingresos de los presupuestos de 2026 sin someterlos a voto, tras convencerse de que no lograría reunir una mayoría parlamentaria.

El primer ministro subrayó en ese debate que los presupuestos que ha decidido adoptar no son los del proyecto inicial que pretendía sacar adelante su Ejecutivo, sino «un texto salido del compromiso» y «resultado de los equilibrios del hemiciclo».

Aunque admitió que esos presupuestos no son perfectos, justificó su adopción sin someterlos al voto porque después de 350 horas de debate, y ante la imposibilidad de conseguir una mayoría que votara un texto, su Ejecutivo tenía que asumir «sus responsabilidades».

«No es porque quería decidir solo, sino porque demasiados en estos bancos no querían decidir en absoluto», señaló a modo de crítica a los diputados por no haberse puesto de acuerdo.

El diputado socialista Laurent Baumel justificó la negativa de su formación a votar la censura (a la que hubo excepciones en la bancada del PS) con el argumento de que «para privar a Francia de unos presupuestos, hay que tener razones serias».

Baumel señaló que asumían el recurso al 49.3 de Lecornu «sin entusiasmo, sin lirismo, pero sin vergüenza, sin culpabilidad, con la satisfacción de haber hecho nuestro trabajo de mujeres y de hombres de izquierdas, de haber escuchado el llamamiento del país».

Por parte de LFI, fue el presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Éric Coquerel, el que había pedido apoyos para tumbar al Gobierno afirmando que «todo en estos presupuestos es un fraude», y cargando contra el presidente francés, Emmanuel Macron, por ser «el primer responsable de la situación».

Coquerel descalificó la presidencia de Macron por haber creado «una nueva nobleza, la del dinero» y también los presupuestos, porque con ellos el Gobierno obliga a que «toda la población pague los regalos a los ricos».

Marine Le Pen centró su discurso para reclamar el voto en favor de su moción de censura en la idea de que, en realidad, en la situación actual, el Gobierno de Lecornu es «ilegítimo».

Tendría que dimitir, según ella, y eso conducir a la celebración de elecciones anticipadas.

Le Pen señaló que el primer ministro cometió una «traición» al incumplir lo que él mismo había prometido respecto a no recurrir a la adopción por el 49.3 de los presupuestos y que el único objetivo es «tratar de salvar» a Macron.

Sobre el contenido de las cuentas públicas, Le Pen señaló que «este presupuesto es un Chernóbil presupuestario, un cemento que esconde elementos altamente radioactivos».

Una vez fracasadas estas dos mociones de censura, Lecornu activó de nuevo el artículo 49.3 de la Constitución para adoptar sin voto el pilar de los gastos de los Presupuestos y eso dará pie de nuevo a la presentación, de aquí al sábado a mediodía, de mociones de censura que se debatirán la semana próxima.

Eso se repetirá una tercera vez una vez que los presupuestos sean tramitados en el Senado y vuelvan a la Asamblea Nacional. EFE

