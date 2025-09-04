Fracturas de cráneo y miembros destrozados desbordan la zona cero de Afganistán

Asadabad (Afganistán), 4 sep (EFE).- Los equipos médicos desplegados en el este de Afganistán, epicentro de la catástrofe del terremoto del pasado domingo, enfrentan un flujo incesante de fracturas de cráneo, espaldas rotas y miembros aplastados, con recursos mínimos y sin poder acceder a las aldeas donde se encuentran los heridos más graves.

«La mayoría de nuestros pacientes son casos de traumatología, con brazos y piernas rotas, fracturas de cráneo, lesiones graves de espalda o heridas causadas por la caída de rocas. Sus miembros u otras partes del cuerpo están destrozados», relata a EFE el doctor Izhar Wisal, miembro de un comité de ayuda noruego que ha instalado una clínica móvil a los pies de las montañas de Kunar, la zona más afectada.

El principal desafío para los médicos es la imposibilidad de llegar a los que no pueden moverse. «Nuestro principal problema ha sido la falta de carreteras y el bloqueo por las rocas, lo que nos impide llegar a las zonas donde se produjeron las víctimas», explica el Wisal.

«Enviamos a nuestro equipo de campo para que traiga a los pacientes hasta aquí» añade al tiempo que señala la complejidad de la ayuda en Afganistán para atender a las mujeres, restringidas por las normas del régimen talibán que le impiden se atendidas por hombres.

«Teníamos también un equipo femenino con nosotros, pero no pudimos llegar a las zonas afectadas», lamenta.

La situación que describe Wisal se repite en toda la región. La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha distribuido kits de traumatología en los hospitales provinciales, que se encuentran completamente desbordados.

«Los dos hospitales ya estaban trabajando a pleno rendimiento antes del terremoto. Hemos visto a muchos pacientes atendidos en los pasillos y a trabajadores sanitarios que necesitaban suministros. La respuesta humanitaria debe ampliarse urgentemente», afirmó en un comunicado el doctor Fazal Hadi, de MSF.

Mientras distribuyen sillas de ruedas y muletas a los que han sobrevivido, los equipos médicos en la zona cero lanzan un llamamiento urgente pidiendo más medicinas e instalaciones para poder seguir haciendo frente a una de las peores emergencias sanitarias que ha vivido Afganistán.

El terremoto que devastó el este de Afganistán en la noche del domingo tuvo una magnitud de 6,0, con un impacto muy severo debido a su escasa profundidad de solo 10 kilómetros, lo que multiplicó la violencia de la sacudida.

Esta combinación catastrófica ha resultado en al menos 1.457 personas fallecidas y 3.394 heridas, un número que se teme que siga aumentando. EFE

