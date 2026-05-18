Fragata de Armada española Álvaro de Bazán arribará el jueves a San Juan de Puerto Rico

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San Juan, 18 may (EFE).- El Ministerio de Defensa de España informó este lunes de que la fragata de la Armada española Álvaro de Bazán arribará el jueves a San Juan de Puerto Rico tras su cruzar el Océano Atlántico desde su puerto base en Ferrol, España.

De acuerdo al comunicado difundido por las autoridades, la visita a Puerto Rico supone una parada intermedia antes de continuar su tránsito hacia el Océano Pacífico, donde tiene prevista su participación en diversos ejercicios multinacionales.

Este despliegue coincide con el V Centenario del nacimiento del marino español, Don Álvaro de Bazán y Guzmán, invicto Capitán General de la Mar Océano y primer Marqués de Santa Cruz.

El buque toma su nombre como estandarte de la flota de superficie y en honor de quien jamás arrió bandera.

Está previsto para el sábado, 23 de mayo, tenga lugar una jornada de puertas abiertas para visitar el buque en horario de 16:30 a 18:30 hora local (20:30 a 22:30 GMT), aunque esto todavía está sujeto a la aprobación del puerto de San Juan.

La fragata F-101 Álvaro de Bazán, primera de su serie y construida en Navantia Ferrol, pertenece a la 31 Escuadrilla de Buques Superficie, con base en el Arsenal Militar de Ferrol.

La embarcación, que cuenta con el Sistema de Combate AEGIS, posee buenas capacidades de defensa antiaérea que la convierte en uno de los escoltas más capaces de Europa.

Del mismo modo, sus altas capacidades en otros ámbitos y su avanzada tecnología permiten a la Armada hacer frente a las amenazas del siglo XXI.

La fragata cuenta con una dotación de 205 personas a bordo y su actual Comandante es el C.F. D. Álvaro Zaragoza. EFE

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