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Fragmentos de un misil iraní impactan en la Ciudad Vieja de Jerusalén y causan un herido

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Jerusalén, 20 mar (EFE).- Fragmentos de un misil iraní han impactado este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén, lo que ha dejado al menos a una persona herida por la metralla, informó la Media Luna Roja de Jerusalén.

EFE atestiguó las fuertes explosiones que se escucharon en la urbe tras la llegada de una nueva oleada de misiles disparados desde Irán.

En imágenes difundidas en redes sociales se ve una columna de humo saliendo desde la Ciudad Vieja si bien todavía no se ha concretado el punto exacto donde cayó parte del proyectil. EFE

ngg/jlp

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