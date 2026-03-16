Fragmentos de un misil iraní interceptado caen sobre Jerusalén Este

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Jerusalén, 16 mar (EFE).- Fragmentos de un misil iraní interceptado cayeron este lunes sobre Jerusalén Este, la parte de la ciudad ocupada por Israel y de mayoría palestina, sin que se hayan reportado muertos ni heridos de gravedad hasta el momento.

Los restos de metralla, reportados por varios servicios de emergencias y atestiguadas por EFE, también cayeron en otras partes de Jerusalén y en la localidad de Beit Shemesh, situada a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad santa y que ha sido ya blanco de ataques anteriores.

En fotografías compartidas por los Bomberos e Israel, se ve un fragmento de un misil de gran envergadura incrustado en un tejado del barrio de Silwan de Jerusalén Este, donde se descartaron personas atrapadas. EFE atestiguó otro más pequeño que cayó en una calle de esa zona de la ciudad.

Solo se reportó un herido tras la caída de metralla, con heridas en una mano por haber estado en contacto con uno de estos fragmentos.

En Jerusalén Este y en la Ciudad Vieja, ambos territorios ocupados por Israel, los refugios públicos y privados, o bien las habitaciones reforzadas en las casas, son mucho menos habituales que en el lado judío de la ciudad, el oeste, por lo que sus ciudadanos están normalmente desprotegidos frente a impactos.

La intercepción del proyectil sobre sus cielos se produjo durante la quinta andanada de misiles de Irán contra territorio israelí este lunes sobre las 15.00, hora local (13.00 GMT), de la que advirtió el Ejército israelí.

Los misiles fueron dirigidos a prácticamente todo el territorio israelí e incluyeron proyectiles de racimo. En todos los casos dejaron daños materiales por intercepciones o pequeñas bombas de racimo, pero ningún herido de gravedad.

Según datos del Ejército israelí, alrededor del 50 por ciento de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros al ser detonadas.

Durante la noche y esta mañana, las sirenas sonaron además en varios lugares la región de Galilea, norte del país, por ataques del grupo chií libanés Hizbulá, y también en el centro y sur del país por misiles de Irán.

Este domingo, el Ejército israelí dijo que se prepara para una «guerra larga» porque aún tiene miles de objetivos en la diana, al tiempo que negó escasez de interceptores para luchar contra los misiles iraníes. EFE

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