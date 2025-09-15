François Roudié toma posesión como nuevo embajador de la Unión Europea en Colombia

Bogotá, 15 sep (EFE).- El diplomático francés François Roudié tomó posesión este lunes como nuevo embajador de la Unión Europea en Colombia en un «momento clave» para las relaciones entre el estado colombiano y la UE por la Cumbre Celac-UE que se celebrará en noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta.

«La relación entre la Unión Europea y Colombia demuestra que lo que nos une nos fortalece, sobre todo en este momento tan complejo para el sistema multilateral y el planeta», expresó el embajador en un comunicado de su despacho.

Roudié, originario de Burdeos y con más de 18 años de trayectoria en el servicio exterior europeo, destacó que su misión será «nutrir y realizar el potencial» de la alianza entre Colombia y la UE, centrada en la democracia, el multilateralismo, los derechos humanos y la inversión sostenible.

El embajador llega a Colombia procedente de El Salvador, donde se desempeñó como jefe de la delegación de la UE y representante ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) entre 2021 y 2025.

Su carrera incluye también misiones en Argentina, Uruguay y la División de México, Centroamérica y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La IV Cumbre Celac-UE reunirá los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta a más de 60 jefes de Estado y de gobierno. EFE

