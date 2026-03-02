Francia, única potencia de la UE con arsenal atómico, se lanza a su refuerzo nuclear

París, 2 mar (EFE).- Francia, única potencia nuclear de la Unión Europea (UE), se lanza, espoleada por la situación geopolítica, al refuerzo y modernización de su arsenal atómico como pilar clave de su estrategia de disuasión y defensa que ofrece también a sus socios europeos, según anunció este lunes el presidente, Emmanuel Macron.

El país cuenta oficialmente con algo menos de 300 cabezas nucleares, en torno a 290 según distintos expertos, una cifra muy inferior a la de Estados Unidos o Rusia.

Macron anunció su intención de aumentar las ojivas nucleares de Francia, cuyas cifras se dejará de facilitar, así como la construcción de un submarino lanzamisiles de propulsión nuclear, que bautizará como «El invencible», en un contexto internacional que calificó de «peligroso e inestable».

Otro aspecto destacado del giro dado este lunes por Macron en lo que llamó la «disuasión avanzada» para ofrecer a los aliados europeos la posibilidad «de participar en los ejercicios de disuasión franceses», explicó. Ocho países europeos, dijo, «han aceptado»: Alemania, el Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

Paralelamente, señaló que Francia, Alemania y el Reino Unido «trabajarán juntos en proyectos de misiles de muy largo alcance».

París y Berlín han formado además un grupo dedicado a la coordinación sobre disuasión nuclear entre las dos capitales que incluye «consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares francesas».

Submarinos y aviación estratégica

La estrategia nuclear francesa se apoya en dos componentes principales: los submarinos nucleares lanzadores de misiles balísticos, equipados con misiles M51, y la aviación estratégica, con cazabombarderos Rafale o Mirage capaces de portar misiles ASMP-A.

La base de Île Longue, en Bretaña, es uno de los enclaves clave de esta fuerza, donde están fondeados submarinos estratégicos, y donde hoy se desplazó Macron para pronunciar su discurso, el segundo sobre esta temática desde 2020. «El próximo medio siglo será una era de armas nucleares», aseguró este lunes.

En los últimos años, el presidente ha impulsado una renovación integral de las fuerzas nucleares, con la construcción de submarinos de tercera generación y el desarrollo de nuevos misiles.

La disuasión nuclear, que absorbe alrededor del 13 % del presupuesto militar francés, tiene también una «dimensión europea» de la disuasión, según el jefe de Estado.

Francia considera que la seguridad europea forma parte de sus intereses vitales. Por ello, Macron se mostró dispuesto a abrir un diálogo estratégico para compartir la reflexión sobre esa protección con socios europeos e incluso permitir su participación en ejercicios o infraestructuras de detección, pero reiteró que la decisión de empleo seguirá siendo exclusivamente francesa.

Desde una directiva firmada en 1961 por el presidente Charles de Gaulle, esta doctrina se ha caracterizado por su continuidad y por el principio de que la decisión última sobre el uso del arma nuclear corresponde exclusivamente al presidente de la República francesa.

En repetidas ocasiones, Macron ha martilleado que el arsenal nuclear francés no está dirigido contra ningún país en particular, sino que su objetivo es garantizar la seguridad nacional y la estabilidad europea.

Sin embargo, el contexto geopolítico actual, marcado por tensiones con Rusia y el auge de potencias como China, ha llevado a París a reforzar su postura disuasoria y a abogar por una mayor autonomía estratégica europea. «Lo que más deseo, como habréis comprendido, es que los europeos recuperen el control de su propio destino», subrayó hoy Macron. EFE

