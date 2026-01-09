Francia, Alemania y R. Unido condenan el «asesinato» de manifestantes en Irán

París, 9 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer condenaron «enérgicamente» este viernes el «asesinato» de manifestantes en Irán y pidieron «moderación» a las autoridades de Teherán.

«Estamos profundamente preocupados por los informes de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad iraníes y condenamos enérgicamente el asesinato de manifestantes», manifestaron en una declaración conjunta los tres mandatarios.

Instaron, por ello, a las autoridades iraníes a «actuar con moderación, abstenerse de la violencia y respetar los derechos fundamentales» de los ciudadanos iraníes. EFE

