Francia, en alerta roja por calor en 72 departamentos, activa avisos por tormentas severas

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París, 25 jun (EFE).- Las autoridades meteorológicas francesas activaron este jueves avisos por tormentas severas y ampliaron la alerta roja por calor en 72 de su centenar de departamentos, con catorce nuevos del este y noreste del país, que vivió la víspera la temperatura media récord mas alta jamás registrada con 30 °C.

La nueva alerta roja para catorce departamentos entrará en vigor a las 12:00 horas en Ardenas, Marne, Mosa, Alto Marne, Meurthe y Mosela, Mosela, Vosgos, Alto Rin, Bajo Rin, Alto Saona, Territorio de Belfort, Jura, Doubs y Loira.

Al mismo tiempo, once departamentos del oeste y suroeste rebajarán su nivel de vigilancia de rojo a naranja a partir de las 22:00 horas, mientras que tres (Var, Bouches-du-Rhône y Vaucluse) pasaron a alerta amarilla desde las 06:00 horas tras una ligera mejoría de las condiciones en la fachada mediterránea.

Météo-France advirtió de que las temperaturas seguirán siendo excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche en las zonas bajo alerta roja. En numerosos puntos del país, los termómetros ya registraban durante esta madrugada valores de entre 20 y 27 grados, con 27 °C en París-Montsouris y 27,5 °C en Burdeos-Mérignac a las cinco de la mañana.

El organismo meteorológico recordó que el miércoles fue el día más caluroso jamás registrado en Francia desde el inicio de las mediciones nacionales en 1947, con un indicador térmico nacional de 30 °C. Durante la jornada se batieron numerosos récords absolutos de temperatura en el oeste del país, entre ellos 43,7 °C en Fontenay (Vendée), 42,2 °C en Nantes, 42 °C en Vannes, 41,8 °C en Le Mans y 41,4 °C en Tours.

Además del calor extremo, las autoridades activaron la alerta naranja por tormentas en varios departamentos del oeste y suroeste. Los fenómenos más intensos se esperan a partir de la tarde y la noche de este jueves, con riesgo de granizo, lluvias intensas y fuertes rachas de viento.

Los departamentos actualmente bajo vigilancia naranja por tormentas son Pirineos Atlánticos, Landas, Gironda, Lot y Garona, Dordoña, Altos Pirineos y Gers, así como Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine y Mancha. Météo-France no descarta ampliar la alerta a territorios vecinos en función de la evolución de las previsiones.

Según los pronósticos, una masa de aire relativamente más fresca procedente del Atlántico comenzará a penetrar por el oeste durante la noche del jueves, provocando tormentas localmente severas y un descenso progresivo de las temperaturas en la costa atlántica a partir del viernes. Sin embargo, el calor intenso persistirá en amplias zonas del este del país. EFE

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