Francia, España y Portugal celebran el lunes una reunión sobre interconexiones energéticas

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Arbo (Pontevedra), 2 jul (EFE).- Francia, España y Portugal celebrarán el próximo lunes una reunión ministerial de alto nivel con la Comisión Europea para abordar las interconexiones energéticas de la península ibérica con el resto de Europa, tal y como han confirmado este jueves las titulares de esa cartera en España y Portugal, Sara Aagesen y Maria da Graça Carvalho, respectivamente.

Este jueves en la presentación de la nueva interconexión eléctrica de España y Portugal en Arbo (Pontevedra), la ministra lusa anunció la fecha y el lugar de la reunión, París, donde se encontrarán con los representantes del Gobierno francés y con el comisario de Energía, Dan Jørgensen, para hablar de interconexiones en el suroeste (de la UE).

Posteriormente lo ha confirmado en su intervención la ministra de Transición Ecológica de España, quien dijo que va «de la mano» con Portugal «para conseguir avances importantes».

A la reunión también prevén acudir operadores y reguladores, y Aagesen aspira a «avanzar» hacia una «Europa unida y fuerte», buscando «maximizar» los resultados y el interés general de todos los europeos.

La ministra ha considerado que una Europa interconectada es «crucial» y ha indicado que las interconexiones de la península ibérica con el resto de Europa están por debajo de un 3 % cuando el objetivo para el año 2030 es de un 15 %, por lo que está «muy lejos».

La reunión ya había sido inicialmente anunciada por Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno español, el pasado 26 de junio a su llegada a un consejo de ministros de Energía de la UE en Luxemburgo, aunque entonces sin concretar la fecha. EFE

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