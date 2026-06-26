Francia, España y Portugal celebrarán reunión ministerial de interconexiones energéticas

Compartir

3 minutos

Bruselas, 26 jun (EFE).- Francia, España y Portugal celebrarán «en las próximas semanas» una reunión ministerial de alto nivel con la Comisión Europea para abordar las interconexiones energéticas de la península ibérica con el resto de Europa, anunció este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

«En las próximas semanas tendremos una reunión de alto nivel con ministros de Francia, España y Portugal, y por supuesto, con el comisario de Energía, Dan Jørgensen, para hablar de interconexiones en el suroeste (de la UE). Son buenas noticias para todos», dijo Aagesen a su llegada a un consejo de ministros de Energía de la UE en Luxemburgo.

Ante el histórico bloqueo de Francia a facilitar interconexiones con la península, extremo que quieren corregir Madrid, Lisboa y Bruselas porque se sitúa por debajo de los umbrales mínimos aceptados por los Veintisiete, la titular española aseguró que el escenario está cambiando.

«Estamos en un estadio diferente ahora, estamos en estrecha colaboración con Francia, con Portugal y con la Comisión, y eso es muy importante. Tenemos el paquete de redes, una pieza clave para ver cómo podemos seguir trabajando en la transición energética en la UE», añadió.

La reunión, para la que aún no se ha fijado sede, se enmarca en el debate europeo sobre redes eléctricas, interconexiones y almacenamiento, uno de los principales cuellos de botella para integrar más energía renovable y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que se debatirá en el consejo de ministros comunitarios.

El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, señaló en una entrevista con varios medios de comunicación esta semana, en la que estuvo EFE, que las redes son probablemente «la mayor barrera potencial» para la transición verde, porque hay mucha producción energética esperando conectarse que no puede entrar en el sistema por la falta de capacidad suficiente.

Jørgensen citó como ejemplo su propio país, Dinamarca, donde se han decretado moratorias a nuevos proyectos en algunas zonas por problemas de red, y también Alemania, que pierde unos 4.000 millones de euros al año en energía por limitaciones de sus infraestructuras eléctricas.

«Una analogía fácil de entender, los coches. Digamos que necesitamos 200 coches para conectar Europa. Tenemos 100 pero sólo permitimos que circulen 50», resumió.

Dentro de ese marco para modernizar la infraestructura eléctrica y acelerar las conexiones al sistema, el comisario defendió que la UE debe multiplicar la financiación disponible para grandes proyectos de interconexión, que requieren inversiones muy elevadas, y ha propuesto aumentar por cinco los fondos europeos destinados a esa partida en el próximo marco presupuestario.

Preguntado por las interconexiones de la península ibérica en esa charla celebrada el pasado miércoles, Jørgensen señaló que Bruselas está en contacto con los gobiernos implicados y subrayó que conectar mejor España y Portugal con Francia y el resto de Europa es una de sus prioridades. EFE

jaf/asa/ah

(vídeo)