Francia, Reino Unido y España pedirán «precaución» ante el hantavirus en reunión europea

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París, 13 may (EFE).- Francia, Reino Unido y España llevarán un mensaje de «precaución» ante el hantavirus a una reunión que mantendrán este miércoles con varios homólogos europeos, adelantó la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist.

En una comparecencia en una comisión de la Asamblea Nacional francesa, Rist señaló que la reunión «con otros países europeos» será a las 16.30 horas y en ella va a «transmitir un mensaje de precaución compartido por otros países, como el Reino Unido y España».

«Estamos trabajando activamente para intentar bloquear esta cadena de transmisión (del hantavirus del tipo Andes) en todos los niveles», aseguró la ministra a los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, ante los que compareció para compartir las últimas evoluciones de la gestión de la crisis sanitarias en Francia provocada por el brote en el crucero MV Hondius.

La ministra recordó que solo se ha registrado un caso positivo en Francia (una pasajera de los cinco franceses que viajaron en el MH Hondius y que está muy grave conectada a un pulmón artificial).

Cuando un parlamentario le preguntó sobre la decisión de repatriar a Francia a los pasajeros del MV Hondius, Rist la defendió: «No dejamos morir a nadie sin hacer nada», dijo, y le espetó que no habría formulado esa cuestión si hubiese sido su abuela que hubiese estado en el barco.

Señaló además que el hantavirus es «menos contagioso» que la covid-19, pero «la responsabilidad del gobierno es anticiparse a todos los escenarios, incluso a los inimaginables», concedió.

22 franceses en cuarentena

Su ministerio había informado poco antes de su comparecencia de que los 22 franceses identificados como contactos de la pasajera neerlandesa fallecida tras abandonar el crucero MV Hondius se encuentran ya hospitalizados en distintas ciudades francesas.

Entre ellos figuran ocho ciudadanos franceses, incluidos niños, que volaron el 25 de abril con ella desde la isla de Santa Elena hasta Johannesburgo y otros catorce que volaron el mismo día desde la ciudad sudafricana a Ámsterdam en un avión dónde la mujer embarcó brevemente, antes de ser evacuada a un hospital donde murió al día siguiente.

Rist defendió la decisión de hospitalizar a los contactos como una medida de «precaución», al tiempo que subrayó la importancia de interrumpir posibles cadenas de transmisión mediante cuarentenas estrictas. Esa es la clave», afirmó.

Y añadió que aún existe incertidumbre sobre el comportamiento del virus y que los análisis genéticos continúan en curso para confirmar si ha sufrido o no mutaciones, cuyos resultados se esperan en los próximos días.

No obstante, señaló que ningún caso de contacto ha dado aún positivo, y no descartó que se detecten otros positivos entre los pasajeros del crucero, al tratarse de un virus «con un largo periodo de incubación», del orden de «dos meses».

La ministra destacó la importancia de la coordinación internacional y subrayó que, en esta ocasión, la respuesta global ha sido más rápida que durante la pandemia de covid-19.

Rist señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) activó con rapidez las alertas y que el intercambio de información entre países ha funcionado de forma fluida.

«Muy pronto, Francia supo que había una alerta a bordo con ciudadanos franceses», recordó.

La ministra de Sanidad anunció además que estará presente en la Asamblea Nacional de la Organización Mundial de la Salud, que tendrá lugar a partir del domingo, para intentar promover la estrategia de Francia en la gestión de la situación relacionada con el hantavirus, «y para internacionalizarla también».

Por otra parte, el Gobierno francés quiso transmitir este miércoles un mensaje de calma ante el brote de hantavirus ligado al crucero MV Hondius, al asegurar que las reservas estratégicas de mascarillas en el país permitirían cubrir la demanda durante «un mínimo de tres meses», al tiempo que alejó la posibilidad de un escenario pandémico y tranquilizó sobre los viajes en transportes públicos. EFE

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