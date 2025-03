Francia: Cadena perpetua para un yidahista carcelero de occidentales para el Dáesh

(Actualiza con las condenas de los otros acusados)

París, 21 mar (EFE).- El yihadista francés Mehdi Nemmouche fue condenado este viernes a cadena perpetua por su papel como carcelero de siete rehenes occidentales, entre ellos cuatro periodistas franceses y otro español, cautivos del Dáesh en Siria.

Nemmouche, de 39 años, ya condenado a cadena perpetua en Bélgica por el atentado del Museo Judío de Bruselas en 2014, no podría solicitar la libertad en Francia hasta al cabo de 22 años de prisión en este país.

La decisión del tribunal llegó tras algo más de diez horas de deliberación de los jueces de un tribunal especial de lo penal de París, que le declaró culpable de secuestro de siete personas, en banda organizada y con motivos terroristas.

El anuncio del veredicto de culpabilidad y la sentencia llegaron después de que el propio Nemmouche dijo hoy, en su último turno de palabra antes de la deliberación: «Sí, he sido un terrorista y nunca pediré perdón por ello. No me arrepiento ni de un día, ni de una hora ni de un acto».

Hasta ese momento, había negado durante el juicio ser el carcelero de los rehenes y solo había reconocido ser «un soldado en el frente» dentro de los combates del Dáesh para tratar de imponer un califato bajo una interpretación extrema del Islam en Siria e Irak.

Otro acusado, Abdelmalek Tanem, fue condenado a 22 años, con una reclusión mínima de dos tercios, al ser también considerado como uno de los carceleros del grupo.

También fueron condenados a perpetuidad otros dos acusados a los que se considera muertos, Salim Benghalem y Oussama Atar, este último que ya ha recibido otra condena similar por su papel como organizador de los atentados terroristas de París de noviembre de 2013, que causaron 130 muertos.

El quinto hombre juzgado, Kais al Abdallah, recibió una pena de veinte años, considerado como participante en el secuestro de los rehenes franceses.

El juicio comenzó el 17 de febrero, en un sumario que se abrió tras la detención de Nemmouche en Marsella el 30 de mayo de 2014, seis días después de haber cometido el atentado antisemita del Museo Judío de Bruselas, en el que irrumpió y en menos de dos minutos asesinó a sangre fría a cuatro personas.

Al publicarse su fotografía en la prensa, los cuatro periodistas franceses que estuvieron en manos del Dáesh durante casi un año en Siria no tuvieron ninguna duda de que ese era el hombre que conocían por el alias ‘Abou Omar’, uno de los verdugos que habían tenido durante su cautividad.

Los cuatro -Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin y Pierre Torres- fueron secuestrados en junio de 2013. Estuvieron encerrados en una cárcel en la que coincidieron, entre otros, con otro periodista, el español Marc Marginedas, y con dos trabajadores humanitarios, el italiano Federico Motka y el británico David Haines.

Todos ellos fueron liberados en la primera mitad de 2014 salvo Haines, que fue ejecutado el 13 de septiembre de 2014. EFE

