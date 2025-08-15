Francia: Contaminación de plásticos es un bomba sanitaria, tras fracasar las negcoiaciones

Ginebra, 15 ago (EFE).- La contaminación por plásticos es una «bomba sanitaria», además de una crisis sanitaria, dijo este viernes la ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, tras el fracaso de las negociaciones en el marco de la ONU para adoptar un tratado para lucha contra este problema global.

La ministra condenó abiertamente la actitud de «un puñado de países», que «guiados por intereses financieros a corto plazo» bloquearon la adopción de un tratado ambicioso, dejando de lado su deber de velar por la salud de sus poblaciones y la sostenibilidad de sus economías.

«Sin embargo, las pruebas científicas y médicas son abrumadoras: el plástico mata. Envenena nuestros océanos, nuestros suelos y, en última instancia, contamina nuestros cuerpos.Cada año, millones de toneladas de plástico terminan en la naturaleza, se fragmentan en partículas invisibles que penetran en nuestra cadena alimentaria, en el agua y en el aire que respiramos», agregó.

Los países más influyentes y reacios al acuerdo fueron Arabia Saudí (liderando una posición compartida con otros países petroleros del Golfo Pérsico), Rusia, Irán, India y Estados Unidos.

Con datos en la mano, la política francesa advirtió que si nada cambia «la producción de plástico se triplicará de aquí a 2060 y, con ella, las enfermedades, el sufrimiento y las vidas destrozadas».

Anunció que Francia acelerará la transición hacia una economía más sobria en plástico, más circular y más preocupada por reducir los residuos y promover la reutilización.

En la víspera, el presidente francés Emmanuel Macron emitió una declaración en la que pedía a los negociadores de todos los países estar «a la altura» de la urgencia sanitaria y medioambiental causada por el plástico, y les recordó que el tratado mundial que se buscaba era la oportunidad de cambiar las cosas.

Visiblemente, su llamado fue desoído por los países que se negaron a unirse al consenso necesario para adoptar el texto. EFE

