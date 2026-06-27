Francia: el calor afloja, pero sus «efectos sanitarios están aún por llegar»

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París, 27 jun (EFE).- A pesar de que el calor comienza a aflojar este fin de semana en Francia, los «efectos sanitarios» de esta ola larga y extrema «están aún por llegar» en los próximos días, advirtió este sábado el gabinete de crisis interministerial del Gobierno francés.

«Se va a instalar una meseta alta durante varios días, debido al efecto de latencia sanitaria (deshidratación, descompensaciones, hospitalizaciones diferidas)», señaló el informe de esta reunión celebrada el sábado por la mañana y pilotada por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

El Gobierno sigue sin cifrar el número de muertos asociados al extremo calor durante los últimos 8 días -equiparable a la oleada de 2003, saldada entonces con 15.000 muertes- y solo se han aportado datos que dan una idea del alcance.

El más reciente, es un aumento del 80 % en las llamadas a los servicios de emergencia en la última semana en París y su periferia.

Asimismo, se conoce el número de muertos por ahogamiento durante buena parte de la ola de calor, 55 hasta el final de la jornada del jueves. También se ha informado de muertes de menores dentro de vehículos en horas de fuerte calor, como dos niños de 2 y 4 años al comienzo de la semana o un bebé de 18 meses este mismo viernes.

Los departamentos franceses en alerta roja este sábado por extremo calor se redujeron de los 50 a los 37, mientras que el domingo se espera que no haya ninguno afectado por la alerta máxima, informó Météo-France.

En su actualización de la mañana, la agencia meteorológica pronosticó que, a partir de las 22 horas del domingo, ninguno de los casi 100 departamentos del país estarán en alerta roja. A mediados de esta semana, más del 70 % de ellos estuvieron afectados por el aviso de máxima gravedad.

Los departamentos todavía afectados por la alerta roja se sitúan en el este y noreste del país, lo que incluye a París y su región metropolitana. De hecho, la capital ha anulado este fin de semana dos grandes acontecimientos, la Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays, que reúnen cada año a cientos de miles de personas.

Además, para evitar una mayor saturación de las urgencias, las autoridades han prohibido en París el consumo de alcohol en la vía pública durante este fin de semana.

Este viernes, el Gobierno francés encargó 30.000 aparatos de aire acondicionado para equipar los hospitales del país, pues la mayoría de ellos solo están parcialmente climatizados.

Esta adquisición surge cuando los hospitales de París y su región han puesto en marcha un plan de contingencia por el aumento de los ingresos en urgencias. EFE

atc/av