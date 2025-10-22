Francia acepta que España juzgue a 4 exjefes de ETA por un atentado de 1997 en Tolosa

2 minutos

París, 22 oct (EFE).- La Justicia francesa dio este miércoles luz verde para que España juzgue a cuatro exdirigentes etarras (los alias Anboto, Txapote, Kantauri y Amaia) por el asesinato el 11 de febrero de 1997 en Tolosa (Guipúzcoa) del empresario y mediador en secuestros con la banda Patxi Arratibel.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París decidió lo que se conoce como una extensión en la entrega de María Soledad Iparraguirre, Javier García Gaztelu, José Javier Arizcuren Ruiz e Irantzu Gallastegi Sodupe.

La Audiencia Nacional de Madrid había pedido a los jueces franceses, a través de una euroorden, ese acuerdo, que es imprescindible para sentarlos en el banquillo por una nueva causa, ya que los cuatro fueron arrestados en Francia y han tenido que comparecer por otros procedimientos previos en España, que también habían necesitado esa luz verde.

El presidente de la sala de instrucción señaló al leer su dictamen que los cuatro han sido procesados en España por el delito de asesinato terrorista y que, en caso de ser declarados culpables, se les podría imponer una pena máxima de entre 20 y 30 años.

Arratibel fue asesinado de un disparo en la nuca a bocajarro, una acción atribuida al domando Donosti de ETA.

Se cree que el motivo por el que la dirección de la banda ordenó este asesinato fue porque se reprochaba a Arratibel haberse apropiado de 60 millones de pesetas procedentes del rescate por el secuestro de Emiliano Revilla.

En el auto de procesamiento de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, se recordaba que Arratibel había sido condenado en 1994 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a 2 años de prisión y al pago de una multa de 125.000 pesetas por colaboración con banda armada.

En concreto, se le atribuía un papel de intermediario en el pago de dinero por familias de secuestrados a la organización terrorista. EFE

