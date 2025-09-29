The Swiss voice in the world since 1935
Francia acoge con «fraternidad» el deseo de Moldavia de orientarse hacia la Unión Europea

París, 29 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores francés en funciones, Jean-Noël Barrot, acogió este lunes con «fraternidad» el deseo de los moldavos de orientarse hacia la Unión Europea pese a los «intentos desesperados de injerencia extranjera» rusa en contra.

Barrot reaccionó así a la victoria del gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, en unas históricas elecciones parlamentarias celebradas el domingo en el país con el 48 % de los votos, lo que permitirá a Chisinau continuar el proceso de integración en la Unión Europea sin contratiempos.

«Francia saluda, con fraternidad, la decisión soberana del pueblo moldavo de confirmar su deseo de mirar hacia Europa», escribió el jefe de la diplomacia francesa en un mensaje en sus redes sociales.

«Nada puede detener a un pueblo que elige la democracia y la libertad. Ni siquiera los intentos desesperados de injerencia extranjera», declaró Barrot tras unas elecciones marcadas por acusaciones de injerencia rusa.

Tras el 96 % de los votos escrutados, el principal rival del PAS, el opositor Bloque Electoral Patriótico (BEP), obtiene el 25 % de los apoyos. A la vez, en las regiones moldavas de Gagauzia y Transnistria la oposición prorrusa se impuso tradicionalmente a los europeístas.

El resultado preliminar de los comicios otorga a la formación gobernante más de 51 escaños en el nuevo Parlamento, lo que es suficiente para que PAS siga en el poder sin necesidad de pactar alianzas con otros partidos.

Las actuales elecciones se celebraron en un momento crucial para Moldavia, cuando el país se encuentra a la puerta de negociaciones formales de ingreso en la Unión Europea. EFE

