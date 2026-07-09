Francia acusa a Irán de violar sus compromisos y le pide reanudar negociaciones con EE.UU.

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París, 9 jul (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, acusó este jueves a Irán de haber incumplido los compromisos asumidos con Estados Unidos al atacar buques en aguas omaníes y afirmó que esa actuación está en el origen de la nueva escalada militar entre ambos países.

«Es Irán quien, al atacar buques que navegaban en aguas omaníes, violó sus propios compromisos y el derecho internacional», declaró en una entrevista con el canal TF1, en referencia al acuerdo alcanzado el mes pasado entre Washington y Teherán, y que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó en el Palacio de Versalles.

El jefe de la diplomacia francesa sostuvo que los últimos bombardeos estadounidenses son consecuencia de esa violación del pacto y pidió que cesen las represalias para permitir la continuación de las negociaciones.

«Este tipo de maniobras debe terminar para que estas conversaciones tan importantes puedan proseguir en las mejores condiciones», afirmó, al tiempo que hizo un llamamiento a la calma.

Barrot reiteró el rechazo de Francia a cualquier intento de Irán de obstaculizar el tráfico en el estrecho de Ormuz o imponer peajes al paso de los buques. «Es un bien común de la humanidad y está fuera de cuestión permitir que nadie lo tome como rehén», sostuvo, al advertir de que un bloqueo del paso supondría un grave riesgo para la comunidad internacional.

El ministro señaló que Francia participa con medios militares en la seguridad del estrecho, incluidas operaciones de desminado, y expresó su deseo de que la navegación pueda normalizarse cuanto antes.

También indicó que París trabaja en el desarrollo de rutas energéticas alternativas para reducir la dependencia de ese corredor estratégico, y entre otras opciones citó potencialmente a Siria.

Estados Unidos lleva dos días atacando a la República Islámica, en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer «costos significativos» a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.EFE

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