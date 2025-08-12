Francia admite que llevó a cabo una «guerra» en Camerún durante la descolonización

París, 12 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reconocido oficialmente en nombre de su país que Francia llevó a cabo una «guerra» en Camerún contra los movimientos insurreccionales de independencia durante los años sesenta.

En un mensaje enviado al presidente de Camerún, Paul Biya, que se hizo público este martes, Macron admite las conclusiones de un informe elaborado por historiadores que le fue entregado en enero pasado, relativo al papel de Francia durante el proceso de descolonización de ese país africano.

Ese informe ha dejado claro, según indicó en la carta el presidente galo, que «una guerra tuvo lugar en Camerún, en la cual las autoridades coloniales y el ejército francés ejercieron múltiples formas de violencia represiva en algunas regiones del país, guerra que se prolongó más allá de 1960».

París no había usado el término «guerra» aplicada a este episodio histórico en particular hasta ahora en su discurso oficial, pero Macron señaló que ha llegado el momento de «asumir hoy el papel y la responsabilidad de Francia en aquellos acontecimientos».

«Los trabajos de la Comisión se centraron en episodios concretos de esta guerra, como el de Ekité, el 31 de diciembre de 1956, que se cobró numerosas víctimas», ejemplificó.

También abordó la muerte «durante operaciones militares dirigidas por el ejército francés, de los cuatro líderes independentistas Isaac Nyobè Pandjock (17 de junio de 1958), Ruben Um Nyobè (13 de septiembre de 1958), Paul Momo (17 de noviembre de 1960) y Jérémie Ndéléné (24 de noviembre de 1960)».

El presidente francés había anunciado en julio de 2022 la petición del informe, encargado a una comisión mixta franco-camerunesa que estudió el conflicto entre Francia y los movimientos independentistas y de oposición cameruneses entre 1945 y 1971.

La búsqueda de la «verdad histórica» iniciada por esa comisión debe aún continuar, precisó Macron en su carta a Biya, donde se compromete a que los archivos franceses sean accesibles para permitir más investigaciones.

Sus conclusiones también se incluirán de manera pertinente en los sistemas educativos y científicos galos, abriendo así nuevas «perspectivas de cooperación entre Francia y Camerún sobre las implicaciones de la descolonización y, de una manera más amplia, de la memoria».

«Estoy convencido de que estos trabajos, y todos los que se realicen a raíz de ellos, nos permitirán seguir construyendo juntos el futuro y reforzar la estrecha relación que une a Francia y Camerún, con los vínculos humanos entre nuestras sociedades civiles y nuestros jóvenes», deseó Macron. EFE

