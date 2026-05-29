Francia afirma que un acuerdo para reabrir estrecho de Ormuz está «al alcance de la mano»

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París, 29 may (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró este viernes que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz está «al alcance de la mano» e instó a ambas partes a concluir rápidamente las negociaciones para evitar una mayor desestabilización económica mundial.

En una entrevista con France Inter, Barrot calificó de «insostenible» la situación actual y advirtió de que el bloqueo del estratégico paso marítimo «solo genera perdedores», tanto para las economías occidentales como para los propios países implicados.

«Estados Unidos e Irán deben hacer todo lo posible para poner fin a esta situación», declaró el jefe de la diplomacia francesa, quien añadió que «un acuerdo está al alcance de la mano y ahora hay que concluirlo para que este estrecho pueda abrirse y la circulación marítima pueda reanudarse».

El ministro francés defendió una reapertura inmediata de Ormuz, incluso si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní requieren más tiempo. «No podemos esperar semanas o meses para la apertura del estrecho», afirmó.

Barrot recalcó que el restablecimiento de la navegación es esencial para garantizar el suministro mundial de hidrocarburos y fertilizantes y evitar una paralización de la economía internacional.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una de las principales rutas energéticas del mundo y canaliza una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas, así como de fertilizantes. EFE

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