Francia afirma tener la capacidad de dotarse de un nuevo caza para 2040, tras el fracaso del SCAF

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Francia tiene la capacidad de dotarse de un nuevo avión de combate para 2040, aseguró el miércoles la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, tras el anuncio de la suspensión del proyecto franco-germano-español del Sistema de Combate Aéreo del Futuro (SCAF).

«La casi totalidad» de los 2.500 millones de euros (2.890 millones de dólares) comprometidos hasta ahora para desarrollar el SCAF «nos permitirá seguir trabajando en un avión de combate de cara al 2040», declaró Vautrin ante los senadores.

En la misma línea, la titular de Defensa señaló que las empresas «Dassault, Safran, Thales y todo el ecosistema» son actualmente «el único equipo en Europa capaz de producir un avión de combate de manera totalmente autónoma».

Proyecto emblemático de cooperación en materia de defensa europea, el SCAF había sido lanzado en 2017 por el presidente francés Emmanuel Macron y la entonces canciller alemana Angela Merkel, y España se sumó en 2019.

Su reciente abandono supone un duro revés para los europeos, que desean reforzar la cooperación militar ante la amenaza rusa y quienes incrementaron sus inversiones en defensa desde el inicio de la guerra en Ucrania.

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