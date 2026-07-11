Francia afronta un sábado de alerta roja en 24 departamentos y elevado riesgo de incendios

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París, 11 jul (EFE).- Francia se prepara para un fin de semana marcado por una intensa ola de calor, la tercera en dos meses, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 ºC de forma generalizada e incluso los 40 ºC de manera puntual este sábado, en el que 24 departamentos, incluidos los de la región parisina, están en alerta roja y existe un elevado riesgo de incendios.

En el resto del país, 59 del centenar de departamentos permanecen en alerta naranja (la segunda en importancia), mientras que únicamente algunas zonas del sureste y la isla de Córcega, donde el principal riesgo son las tormentas, continúan en nivel amarillo.

El servicio meteorológico nacional Météo-France advierte además de que una masa de aire muy cálido permanecerá estancada sobre Francia durante varios días, al menos hasta mediados de la próxima semana.

Alerta roja por calor y negra en las carreteras

La ola de calor coincide con el primer gran fin de semana de salida de vacaciones, lo que ha llevado a Bison Futé, el organismo francés de información sobre el tráfico, a alertar de importantes retenciones en las principales carreteras del país, muchas de ellas clasificadas en color negro.

Las mayores dificultades se concentrarán en los accesos a la costa atlántica, Normandía, el centro de Francia y el sureste, así como en las autopistas A10, A6 y A13 en la región de Île-de-France. En sentido de regreso, la mayor congestión se espera en el arco mediterráneo.

El Gobierno ha activado el plan de emergencia Orsec para episodios de calor extremo en los departamentos en alerta roja. La medida contempla la apertura de centros climatizados y espacios de refresco destinados especialmente a personas mayores, aisladas o sin hogar.

En París, la sede del Partido Comunista permanecerá abierta durante el fin de semana para ofrecer un refugio climatizado.

32 detenidos por incendios

Las altas temperaturas, unidas a la sequía, han elevado al máximo el riesgo de incendios forestales. Météo-France habla de una situación «excepcional» en todo el país, ya que desde comienzos de año han ardido más de 25.000 hectáreas, casi el doble que en el mismo periodo de 2025.

Las autoridades han detenido desde el inicio del verano a 32 sospechosos de provocar incendios forestales, según informó hoy el ministro del Interior, Laurent Nuñez; mientras el presidente, Emmanuel Macron, recordó que nueve de cada diez fuegos tienen origen humano y llamó a la responsabilidad ciudadana en un momento en el que el país afronta un riesgo extremo por la ola de calor y la sequía.

En los últimos días se han registrado importantes incendios en los Pirineos Orientales y los departamentos de Indre y Drôme.

Las consecuencias de la ola de calor también se reflejan en el aumento de los ahogamientos. Desde el 19 de junio han fallecido 131 personas, una cifra que supone un incremento cercano al 20 % respecto al año pasado y que afecta especialmente a menores de 18 años y mayores de 60.

El episodio extremo también ha obligado a cancelar celebraciones del 14 de julio. En París se han suspendido los tradicionales bailes organizados por los bomberos en los parques de las estaciones y varios eventos deportivos al aire libre, mientras que numerosas ciudades han renunciado a los habituales fuegos artificiales de la Fiesta Nacional por el elevado riesgo de incendio. EFE

cat/mgr

(foto)(vídeo)