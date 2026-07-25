Francia amplía hasta 1.500 efectivos el dispositivo militar para luchar contra el fuego

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París, 25 jul (EFE).- A partir de esta tarde se ampliará hasta 1.500 el número de efectivos militares desplegados para luchar contra el fuego debido «a la magnitud que están alcanzando los incendios forestales, especialmente en la región de Burdeos», anunció este sábado el Ministerio de Defensa francés.

En un comunicado, el ministerio destacó que es un «dispositivo de un alcance extraordinario» y que la decisión se tomó en una reunión de crisis del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

«Tendrán como misión principal -precisa el texto- apoyar la evacuación de las poblaciones que residen en las zonas amenazadas por los incendios. Asimismo, contribuirán a proteger las viviendas que hayan quedado sin vigilancia. Por último, se han desplegado expertos y medios para la seguridad de las instalaciones industriales».

En cuanto al apoyo directo a la población, el servicio de sanidad de las fuerzas armadas se ha movilizado con 11 equipos médicos. Los militares colaborarán también en las soluciones de alojamiento para los evacuados (entrega de camas plegables de campaña, distribución de agua, etc.) y de transporte, con 23 autobuses movilizados.

El Ministerio de Defensa detalló igualmente que, para ayudar a los bomberos, se desplegaron medios pesados del cuerpo de ingenieros (en concreto, 6 subgrupos de ingenieros equipados con excavadoras y bulldozers) para abrir vías forestales.

«Estos medios también están comprometidos en la realización de trabajos destinados a limitar la progresión de los incendios. Además, 7 helicópteros prestan su colaboración proporcionando apoyo logístico. Un pelotón de circulación motociclista se ha puesto igualmente manos a la obra para facilitar la movilidad de los recursos», agregaron las fuentes.

El dispositivo militar cooperará igualmente de manera directa en la lucha contra el fuego con 9 vehículos de intervención de los bomberos del aire, que ya han sido movilizados junto a su personal.

En el plano aeronáutico, las Fuerzas Armadas suman medios como el dron Reaper para realizar misiones de vigilancia, el avión A330 MRTT con equipamiento de evacuación médica, o un helicóptero NH-90 capaz de realizar misiones de búsqueda y rescate.

Además de eso, un avión de transporte militar adaptable A400M, preparado como cisterna/bombardero de agua, fue desplegado ya en la base aérea de Istres.

Aunque su entrada en acción no estaba prevista hasta dentro de unos días, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tomó este sábado la decisión de adelantar su puesta en uso.

Tendrá capacidad para lanzar veinte toneladas de producto retardante para frenar el avance de los incendios y será complementario con las misiones realizadas por los aviones de la protección civil.

En total, en lo que va de temporada han ardido en Francia al menos 98.000 hectáreas, un «récord histórico», según indicó este sábado el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

El foco más preocupante es el que de Gironda (suroeste), originado el miércoles en la zona de la turística bahía de Arcachón, y que se encuentra a una veintena de kilómetros de la ciudad de Burdeos.

Ese fuego ya ha arrasado 32.700 hectáreas y ha obligado a evacuar a 167.000 personas, incluidas zonas del área metropolitana de Burdeos.

Su progresión durante la tarde preocupa por el cambio de los vientos.

En el vecino departamento de Las Landas también prosigue el combate contra el fuego en la zona de Biscarrosse, donde hay 30.000 personas evacuadas.

Igualmente hay focos activos en Var, Alta Córcega, y Altos Alpes, entre otros lugares.

La gravedad excepcional de los incendios llevó este sábado a los organizadores del Tour de Francia y a las autoridades a tomar la decisión de recortar el recorrido de la etapa final de esa competición ciclista, que tendrá su última llegada mañana en París. EFE

ngp/fpa