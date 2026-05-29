Francia anticipa avances en el G7 en la protección de los menores en línea

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(Actualiza con declaraciones de otros participantes)

París, 29 may (EFE).- La ministra francesa de la Inteligencia Artificial, Anne Le Hénanff, anticipó este viernes que el G7 va a conseguir «avances» en la cuestión de la protección de los menores en línea, en particular ante los modelos de las plataformas.

Le Hénanff, que hizo unas breves declaraciones a la prensa al recibir a sus homólogos del G7 en París, señaló que esos avances, deberían plasmarse en una declaración final al término del encuentro.

Destacó que hay «una toma de conciencia de que hay que proteger a los menores» frente a los «riesgos que se pueden considerar sistémicos provocados por las plataformas, y en particular por sus modelos».

«Es un verdadero avance y un tema en el que Francia se ha posicionado firmemente y no sólo a nivel europeo», añadió.

La comisaria europea de la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, hizo hincapié en que esta va a ser la primera vez que los países del G7 «respalden principios comunes para la protección de menores en internet», algo que consideró «muy importante» porque la actividad en línea tiene una dimensión inevitablemente global.

«La cooperación es muy importante para nosotros», señaló la comisaria europea, que recordó que muchas de las grandes empresas tecnológicas son estadounidenses.

«Es importante -añadió Virkkunen- que trabajemos juntos para asegurarnos de que ese entorno sea seguro para todos, pero especialmente para los niños». También destacó que la Unión Europea quiere garantizar que la inteligencia artificial «sea segura, fiable, y centrada en las personas».

La reunión de este viernes, que viene a preparar la cumbre de los líderes de los siete países más ricos del 15 al 17 de junio, debe servir -como explicó Le Hénanff- para abordar algunos de los retos que plantea la inteligencia artificial, en especial bajo el ángulo de la protección.

Otro tema sobre el que hay grandes diferencias entre los países miembros de este grupo es el impacto que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene y va a tener para el medio ambiente, en particular en términos de utilización de grandes cantidades de energía y de agua para los centros de datos.

La titular francesa reconoció que en ese punto hay que esperar más intenciones que compromisos firmes por parte del G7, dadas las divergencias.

La presidencia francesa insistió, a ese respecto, en que su voluntad es no dejarse paralizar por los puntos de bloqueo, sino intentar avanzar en las cuestiones en las que hay elementos en común.

Otro de los puntos que figuran en la agenda de este encuentro, al que Estados Unidos no ha enviado a un representante de nivel ministerial, sino al consejero científico del presidente, Michael Kratsios, es la «transparencia» en la difusión de la inteligencia artificial, para que sus beneficios sean globales, y puedan aprovecharse también las pequeñas y medianas empresas.

El ministro canadiense de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, Evan Solomon, cuyo país ejerció la presidencia del G7 el pasado año, afirmó que desde entonces se está poniendo de relieve lo fundamental que resulta la seguridad de la inteligencia artificial «para garantizar la protección de nuestros ciudadanos y de nuestros datos, pero también para consolidar nuestra soberanía».

Solomon indicó que la condición para que esas tecnologías contribuyan de forma clara y real al crecimiento económico es que hay que generar confianza.

«Los ciudadanos deben confiar en esta tecnología, en que su información está segura, en que sus hijos están seguros», dijo.

Por eso le parece «absolutamente» necesario el establecimiento de estándares internacionales, una cuestión que debe estar también en las discusiones de los ministros, entre otras cosas para definir qué se considera un código abierto.

Preguntado sobre si cree que Estados Unidos, que es el líder hegemónico en buena parte de estos desarrollos, está dispuesto a adoptar estándares internacionales, se mostró convencido de que «todos los países abordan esto de manera constructiva». EFE

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