Francia anula la condena por un cuádruple asesinato ocurrido hace 30 años

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París, 2 jul (EFE).- Treinta años después del cuádruple asesinato de una familia que conmocionó a Francia la justicia anuló este jueves la condena a cadena perpetua de Dany Leprince y ordenó un nuevo juicio al considerar que han aparecido elementos inéditos que siembran dudas sobre su culpabilidad.

«Es una victoria. Ahora hace falta que la verdad salga por fin a la luz», declaró entre lágrimas Leprince, de 69 años, tras conocer la decisión de la Sala de Revisión de condenas penales.

La resolución supone un paso importante en la batalla judicial que Leprince viene librando desde hace más de tres décadas para lograr su exculpación.

Durante años, fue uno de los condenados más conocidos de Francia. La prensa lo bautizó como ‘el carnicero de la Sarthe’, un apodo ligado tanto a la extrema violencia del crimen como a su antiguo trabajo en una empresa cárnica.

Leprince fue sentenciado a cadena perpetua en 1997 por asesinar con un hacha a su hermano Christian, a su cuñada Brigitte y a sus sobrinas Audrey, de 10 años, y Sandra, de 6, en septiembre de 1994, en la localidad de Thorigné-sur-Dué, en el departamento de la Sarthe, en el oeste de Francia.

Tras una detención de 46 horas confesó haber matado a su hermano, pero se retractó poco después. Pese a ello, fue declarado culpable de los cuatro asesinatos y pasó finalmente 18 años en prisión.

El giro se ha producido a raíz de una nueva solicitud de revisión presentada en 2021, basándose en elementos que no fueron examinados durante el primer proceso y que, según la defensa, apuntan a la posible implicación de la exesposa de Leprince, Martine Compain.

La Sala no se ha pronunciado sobre esa hipótesis, pero sí ha considerado que las nuevas pruebas debilitan parte de la acusación que sustentó la condena.

Esa circunstancia, explicó el presidente de la sala, Nicolas Bonnal, basta para generar una duda sobre la culpabilidad del condenado y justifica la celebración de un nuevo proceso ante un tribunal de lo penal.

En 2010, Leprince ya estuvo a punto de conseguir un nuevo juicio, después de que una comisión de revisión considerara que existían motivos suficientes para reabrir el caso e incluso ordenara su excarcelación. Sin embargo, un año después, la Sala de Revisión rechazó la petición y ordenó su regreso a prisión.

El caso Leprince ha fascinado durante décadas a la opinión pública francesa y suele compararse con otros graves errores judiciales por las dudas que han rodeado la investigación, las confesiones de las que se retractó y las sucesivas revelaciones surgidas con el paso de los años.

La anulación de la condena no equivale a una absolución. El caso será juzgado de nuevo por un tribunal de lo penal, que deberá volver a examinar todas las pruebas y decidir si Dany Leprince es culpable o inocente de un crimen que sigue conmocionando a Francia más de treinta años después. EFE

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