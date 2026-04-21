Francia anuncia 6.000 millones de euros de recortes para compensar el impacto de la guerra en Oriente Medio

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El gobierno francés anunció este martes que podrían congelar 6.000 millones de euros (7.056 millones de dólares) de gasto público para compensar el costo de la guerra en Oriente Medio, al término de un comité «de alerta» sobre sus finanzas públicas.

La segunda economía de la Unión Europea está bajo presión para sanear sus endeudadas arcas públicas –déficit público del 5,1% del PIB en 2025 y deuda pública del 115,6% del PIB–, pero el contexto internacional complica sus esfuerzos.

La guerra en Oriente Medio provocó un aumento del costo de la deuda, al que se suma también el impacto de la inflación sobre las reducciones de cotizaciones sociales y el gasto, y la respuesta del Estado para enfrentar la crisis energética.

«El costo total de esta crisis podría, por tanto, ascender al menos a 6.000 millones de euros, a día de hoy», detalló el primer ministro, Sébastien Lecornu, en una carta enviada a sus ministros. A las 16H00 GMT, debe tomar la palabra para nuevos anuncios.

El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, indicó que los recortes supondrían 4.000 millones de euros (4.704 millones de dólares) para el Estado y 2.000 millones de euros (2.352 millones de dólares) en el ámbito social, sin aportar más detalles.

Por su parte, Lecornu podría anunciar la prórroga de las medidas ya vigentes sobre las ayudas para hacer frente al aumento del precio de los combustibles y «quizás otras ideas», indicó en la radio RTL el ministro de Economía, Roland Lescure.

En marzo, Amiel ya advirtió que «cualquier nuevo gasto público que pudiera considerarse necesario por la crisis energética» conllevaría la «anulación» del mismo monto previsto en otra partida.

El gobierno se fijó para 2026 un objetivo de déficit alrededor del 5%, que mantiene. Sin embargo, revisó la semana pasada una décima a la baja su previsión de crecimiento, al 0,9% este año, por la crisis energética.

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