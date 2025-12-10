The Swiss voice in the world since 1935
Francia anuncia una reunión de ‘la Coalición de Voluntarios’ en medio de críticas de Trump

París, 10 dic (EFE).- El Gobierno francés anunció que está previsto para este jueves una reunión por videoconferencia de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ de apoyo a Ucrania y que sucederá tres días más tarde de la Londres y en medio de las críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Permitirá avanzar sobre las garantías de seguridad brindadas a Ucrania y sobre la importante contribución de los estadounidenses», dijo tras el Consejo de Ministros de Francia la portavoz gubernamental, Maud Bregeon.

‘La Coalición de Voluntarios’, una iniciativa franco-británica secundada también por Alemania, tuvo su última reunión en Londres el lunes pasado con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a los líderes de Francia (Emmanuel Macron), de Alemania (Friedrich Merz) y del Reino Unido (Keir Starmer).

Este encuentro sucede cuando Trump acaba de acusar a la Unión Europea de ser un grupo de países «en decadencia» liderados por personas «débiles» y de criticar a Zelenski.

«Va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas», señaló el mandatario de EE.UU., en una entrevista con Politico, en alusión a la cesión de ciertos territorios del este de Ucrania a Rusia, una opción descartada oficialmente tanto por Kiev como por los europeos. EFE

