Francia apoya la plena integración de Chipre en el espacio Schengen

París, 15 dic (EFE).- El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, agradeció este lunes en París a su homólogo francés, Emmanuel Macron, el respaldo a la plena integración de su país en el espacio Schengen, durante su gira europea antes de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) en el primer semestre de 2026.

Los ministros de Exteriores de ambos países firmaron un memorándum en el que París se compromete a apoyar a Nicosia en ese sentido, mientras que ambos presidentes rubricaron un acuerdo de cooperación bilateral que Macron consideró «único» dentro de la UE.

El mandatario francés mostró su respaldo a los proyectos de Chipre para la presidencia de la UE, que pasan por mantener los avances en la autonomía estratégica europea, reforzar la seguridad, poner en marcha el pacto sobre inmigración y asilo, preparar el ciclo presupuestario 2028-2034 pero también reforzar la presencia europea en el Mediterráneo oriental.

«El Mediterráneo oriental es una región de grandes desafíos pero también de inmensas oportunidades para Europa. No tenemos otra opción que implicarnos como UE», explicó el presidente chipriota.

«Secundamos su intención de ponerlo en el corazón de la agenda europea, como ya lo están las cuestiones del Mediterráneo occidental», dijo Macron.

Sobre el acuerdo bilateral estratégico, el presidente francés aseguró que conlleva una parte de seguridad, que reforzará la cooperación en el campo de la defensa, en el que ambos países ya han dado pasos decisivos, lo que ha permitido a la Armada gala fondear en puertos chipriotas de forma regular, además de haber efectuado algunos ejercicios conjuntos.

«Francia es un socio estratégico inestimable en defensa y energía», aseguró Christodoulides, que recordó que la petrolera gala Total es una de las que explotará los yacimientos encontrados en sus aguas territoriales.

El presidente de Chipre también agradeció los esfuerzos de París para la solución al conflicto que vive su país, dividido en dos zonas, una de influencia griega y la otra turca.

«Estoy convencido de que la UE tiene herramientas para encontrar una solución beneficiosa para todos, incluido para Turquía, a condición de que respete las decisiones de la ONU y de la UE, señaló el presidente chipriota. EFE

