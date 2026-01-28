Francia apoya poner a Guardia Revolucionaria iraní en lista de grupos terroristas de la UE

(Actualiza con declaraciones del ministro de Exteriores)

París, 28 ene (EFE).- Francia está a favor de que la Unión Europea (UE) incluya a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de organizaciones terroristas, informaron este miércoles fuentes del Palacio del Elíseo.

«Francia apoya la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista europea de organizaciones terroristas», manifestaron las fuentes de la Presidencia francesa y rubricó posteriormente el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Los ministros de Exteriores de la UE prevén llegar mañana jueves a un acuerdo sobre nuevas sanciones contra Irán por la represión por parte de las autoridades, sin que haya por el momento la unanimidad necesaria para declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

«La insoportable represión del levantamiento pacífico del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta. Su extraordinario coraje ante la violencia desatada contra ellos no puede ser en vano. Junto con nuestros socios europeos, mañana en Bruselas adoptaremos sanciones contra los responsables de estos abusos. Se les prohibirá la entrada al territorio europeo y se congelarán sus activos», dijo Barrot.

Se prevé la sanción de 21 personas por violaciones de los derechos humanos en Irán y de otras diez por la asistencia de Teherán a Rusia en su guerra contra Ucrania, según fuentes diplomáticas europeas.

«No puede haber impunidad», subrayó en sus redes sociales el jefe de la diplomacia francesa, al instar al régimen de Teherán a liberar a los prisioneros, poner fin a las ejecuciones, levantar el bloqueo digital y permitir que la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigue los crímenes cometidos en Irán.

Fuentes comunitarias precisaron hoy que aún no hay la unanimidad necesaria para poner a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE, pese a la petición de numerosos Estados miembros, entre ellos Alemania y España.

Las fuentes diplomáticas apuntaron que la Guardia Revolucionaria ya figura en la lista de regímenes de sanciones contra Irán y que, en lo que respecta a la congelación de activos y la prohibición de transferencias, ya se ve afectada, por lo que «en la práctica el valor añadido de incluirla como organización terrorista es muy limitado».

Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas que han sacudido Irán en las últimas semanas, según el primer balance oficial de víctimas, pero organizaciones de defensa de los derechos humanos radicadas fuera del territorio iraní consideran la cifra muy superior.

La semana pasada, el Parlamento Europeo reclamó a los países miembros de la UE que lleguen a un acuerdo para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidas la milicia Basij y la Fuerza Quds, en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión violenta de las protestas.

En una resolución que salió adelante el pasado jueves por 562 votos a favor, nueve en contra y 57 abstenciones, la Eurocámara condenó los asesinatos en masa perpetrados por el régimen iraní contra los manifestantes en las últimas protestas.

Además, la resolución exigió al régimen que ponga fin a la violencia contra los manifestantes pacíficos, a las ejecuciones y a la represión de civiles. EFE

