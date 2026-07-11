Francia atribuye 9 de cada 10 incendios a la acción humana y detiene a 32 sospechosos

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París, 11 jul (EFE).- Las autoridades francesas han detenido desde el inicio del verano a 32 personas sospechosas de provocar incendios forestales, mientras el presidente, Emmanuel Macron, recordó este sábado que nueve de cada diez fuegos tienen origen humano y llamó a la responsabilidad ciudadana en un momento en el que el país afronta un riesgo extremo por la ola de calor y la sequía.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó este sábado de que las detenciones se han efectuado en 22 departamentos y advirtió de que este tipo de comportamientos tendrán una respuesta firme.

En un mensaje en redes sociales, calificó estos actos de «inaceptables», al considerar que provocan consecuencias devastadoras y obligan a movilizar a los bomberos poniendo en riesgo sus vidas.

«Estos comportamientos son ya competencia de la Justicia. Continuaremos actuando con determinación y no dejaremos pasar ningún caso», aseguró Nuñez.

También Macron lanzó hoy un llamamiento a la prudencia a través de sus redes sociales, en el que recordó que «nueve de cada diez incendios tienen origen humano» y advirtió de que «un solo instante de distracción puede poner en peligro a familias, a quienes nos protegen y destruir nuestros paisajes».

El jefe del Estado pidió a la población extremar la vigilancia y trasladó su «gratitud y apoyo» a los bomberos que trabajan para contener los numerosos incendios activos en el país.

Francia vive una situación especialmente delicada debido a la combinación de las altas temperaturas y la sequía, que han elevado al máximo el riesgo de incendios forestales.

El servicio meteorológico nacional Météo-France calificó el escenario de «excepcional», ya que desde comienzos de año han ardido más de 25.000 hectáreas, casi el doble de la superficie calcinada en el mismo periodo de 2025.

En los últimos días se han declarado importantes incendios en los Pirineos Orientales, donde el fuego ha arrasado cerca de 4.900 hectáreas; en el departamento de Drôme, con unas 4.000 hectáreas calcinadas; y en Indre, donde las llamas han afectado a unas 900 hectáreas.

En Saboya, dos localidades permanecen prácticamente aisladas a causa de un incendio forestal, mientras que en Loire-Atlantique fue necesario evacuar a 220 personas de un camping y de varias viviendas ante el avance del fuego. EFE

cat/mgr