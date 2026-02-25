Francia aumentó un 3,7 % las exportaciones de electricidad en 2025 a un récord de 92,3 TWh

París, 25 feb (EFE).- Francia aumentó en un 3,7 % las exportaciones netas de electricidad en 2025 y alcanzó por segundo año consecutivo un nuevo récord con 92,3 teravatios hora (TWh) y con un saldo neto claramente positivo con todos sus países vecinos, salvo con España.

La corriente exportada por Francia el pasado año representó el equivalente del 17 % de su producción, un porcentaje ligeramente superior al de 2024, indicó en su informe anual el gestor estatal Red de Transporte de Electricidad (RTE).

El valor de esas exportaciones fue de 5.400 millones de euros teniendo en cuenta que el precio medio fue de 59 euros por megavatio hora (MWh).

El 36 % de las exportaciones fueron para Italia, el 20 % para el Reino Unido, el 11 % para Alemania, el 9 % para Bélgica, el 4 % para Suiza, el 4 % para Portugal, el 3 % para España, un 2 % para Suecia, Dinamarca y Noruega y un 11 % conjuntamente para República Checa, Austria y Polonia.

En términos netos, Francia tuvo un salto exportador positivo de 26,2 TWh con Italia, de 23,1 TWh con el mercado de Alemania-Bélgica, de 23,2 TWh con Reino Unido, pero sólo de 0,2 TWh con España, a la que vendió 7,6 TWh mientras que le compró 7,4 TWh.

Un 15 % de las exportaciones francesas de electricidad estuvieron destinadas a países no fronterizos, como Portugal, que recibió 3 TWh.

RTE destacó que, en términos comparativos, los precios en Francia fueron netamente inferiores a los del conjunto de los países vecinos, e incluso por segundo año fueron inferiores a los de España.

La producción eléctrica en Francia creció el pasado año un 1,5 % hasta 547,5 TWh, lo que se explica esencialmente por un fuerte incremento de la generada en las centrales nucleares (373 TWh, 11,3 TWh adicionales) gracias a una mejora de la disponibilidad del parque de reactores.

En paralelo, la producción hidroeléctrica sufrió un fuerte retroceso (62,4 TWh, -12,9 TWh) porque 2024 había sido un año excepcional por las lluvias abundantes, mientras progresaron la eólica (+8,1 TWh) y la solar fotovoltaica (+2,8 TWh) por el aumento de sus capacidades.

En cuanto a la producción en centrales térmicas, disminuyó en 1,3 TWh y se quedó en el nivel más bajo desde hace cerca de 75 años, con menos del 5 %. EFE

